シンプルで使いやすい「なんどでも履き回せる」ZARAのシューズ「価格もかわいい」名品

ZARAで見つかる「年中活躍する」シューズ

使いやすいシンプルなアイテムから気分を変える「ちょっと派手」なアイテムが豊富なZARA。パンプスやサンダルなどのシューズを中心に、10,000円台やそれ以下の価格で手にとれる「見た目もプライスもかわいい」オススメをご紹介！







スパイスを効かせるレオパード柄

レオパード柄フラットシューズ 5,990円／ZARA（ザラ カスタマーサービス） 面積の少ないぺたんこ靴かつ甲にリボンのついたデザインなら、かわいい印象のまま柄を試せる。フラットシューズでもスタイルが悪く見えない鋭いポインテッドトゥ。







シルバーパンプスとバニティバッグ

バッグ 5,990円、パンプス 6,590円／ともにZARA（ザラ カスタマーサービス）





光沢感のあるシルバーのパンプスにこの価格で挑戦できるのもうれしいポイント。安定感のあるチャンキーヒールで歩きやすい。バッグは白とブラウンのクラシカルな配色で、装いを品よく見せたいときに重宝。







稼働率の高い黒のピンヒール

黒エナメルパンプス 6,590円／ZARA（ザラ カスタマーサービス）







使い回しやすい細ヒール＋先細トゥの究極シンプルな一足。エナメル加工をほどこしたツヤ感のある黒なら、簡単にキレイな印象がそなわり、合わせる服を選ばない。







【全17アイテムの一覧】≫「ZARAでそろう」シンプルで使いやすい「なんどでも使い回せる」お手頃プライスの服や小物