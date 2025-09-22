辻希美「今ハマってて」ネットで3本買い！愛用中のヘアケアアイテム

第5子を出産した辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【大量開封】まだ外出できないので…ネットで爆買い！買い足した育児グッズなど開封しながら紹介します【購入品紹介】』の動画を投稿。ネットで購入した様々なアイテムを紹介してくれました！中には美容系アイテムも。

■ヘアオイル

動画内で紹介されたのはこちら！

KERASTASE/クロマアブソリュ ユイル シカグロス 本体 税込5,940円（公式サイトより）

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

カラーリングによって乾燥した髪のパサつきを抑え、潤いやツヤを与えてくれる洗い流さないトリートメント！

辻さんはこちらについて「髪の毛のオイルをまとめておりますね、まとめ買いですね」「3本買いました」と同じ商品を3つも購入したと紹介。

続けて「ケラスターゼのオイルに今ハマってて」「私はいまこのケラスターゼのオイルを使ってます」と今のヘアケアのブームはこちらの商品だと語っていました！

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

■動画もチェック！

動画内ではその他の購入品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね