紗栄子「ツヤ感とかハリ感」」“大事な日の前日に”スペシャルケアとして使用するフェイスマスク

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『大好きなフェイスパックが１億枚売れてるらしい【Qoo10メガ割】』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！

■フェイスマスク

動画内に登場したのはこちら！

Biodance/バイオコラーゲンリアルディープマスク(4枚入り) 3,600円（編集部調べ）

最低3時間以上の使用を推奨している、ゲル状のフェイスマスク！

紗栄子さんはこちらの商品について「密着してくれる」「寝ながら貼ってちゃんと染み込んでる」とゲルの重さで落ちてくることなく、ながら使用ができると紹介。

使用感についても「次の日のツヤ感とかハリ感」「感じられる」と肌の変化があったとも語っていました。紗栄子さんは、次の日に大事な予定がある時などに使用し、スペシャルケアとして愛用しているそうです。

■動画もチェック

動画内では、詳しい使用感についても紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。