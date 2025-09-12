辛くないキムチが登場｢辛くなくて食べやすい!こくうま｣を使って料理をしてみた

東海漬物から販売されている「辛くなくて食べやすい!こくうま」は、辛さと甘さを控えつつコクと旨みをしっかり感じられるキムチです。辛みが少なく風味豊かな2種類の唐辛子を使用しているため、辛いものが苦手な方にもぴったり。今回は、そのまま食べるだけでなくお料理にも活用してみましたので、参考にしていただけると嬉しいです。

辛くないキムチって!?

｢辛くなくて食べやすい!こくうま｣は、辛さや甘さを抑えながらも、旨みがたっぷり感じられる美味しくて食べやすいキムチです。国産白菜を100%使用し、北海道産ほたて出汁を使用しているので上品な旨みが感じられます。

パンとキムチのチーズココット

「パンとキムチのチーズココット」を作ってみました。作り方は、茹でたブロッコリーやプチトマトにキムチを合わせ、軽くトーストした食パンを小さく切って器に入れ、その上にのせます。

仕上げにチーズをかけて焼けば完成。キムチの旨みが具材やパンにしみ込み、白菜のシャキッとした食感も楽しめます。

こくうまキムチとキャベツの春巻き

「こくうまキムチとキャベツの春巻き」も作ってみました。具材にキムチを加えることで味付けが決まり、コクのある一品に仕上がります。

いかがでしたでしょうか。辛さを控えたキムチなので、辛いものが苦手な方や小さなお子さまからご年配の方まで、幅広い世代に楽しんでいただけます。全国で販売されているので、ぜひ一度味わってみてください。

今回ご紹介したアレンジレシピは公式サイトにも掲載されています。他にも魅力的なレシピが多数紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。

取材協力/東海漬物