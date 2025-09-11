白Tシャツとデニムだけで「コーディネートが可愛くなる」選び方





「着なれたセットが見違える」選び方

ひと口に白T・デニムといっても、形やデザイン、色みもさまざま。その日の予定や気分、自分の好みに合わせて、白Tシャツとデニムで「しっくりくる」。そんな組み合わせの実例をもとに、王道の装いも無難に見えない、白Tシャツとデニムの選び方をご紹介。







90年代風レトロ

太めロールアップ＋掠れたロゴの懐かしさが新鮮

90年代を思わせる、フレンチスリーブのピチロゴTシャツ。裾を大きく折り返したブルーデニムを合わせれば、一気に90年代のムードに。さらに手に持ったGジャンで奥行きをプラス。足もとはあえて華奢なヒールで締めることで、ボーイズ感に女性らしさをブレンド。 白Tシャツ（一部店舗限定） ／Gap ブルーセンターラインデニムパンツ／エトレトウキョウ







ハンサムなトラッド風

えりつきTシャツ＋スラックス風デニムでハンサムに

えりつきの白Tシャツを選ぶだけで、カジュアルさに品が宿る。深めのインディゴを効かせたストレートデニムは、スラックスのような端正さがあり、ぐっとハンサムな印象に。サングラスや大ぶりのバッグを添えれば、シンプルなのに都会的。トラッドな要素が加わることで、白T×デニムの定番が見違える。 えりつき白Tシャツ／アダム エ ロペ デニムパンツ／BAUM UND PFERDGARTEN/エディット フォー ルル







ラフだけど女性らしく

ダメージデニムで引き立つ甘く透けるロンT

透け感のある上質なロングスリーブTシャツが、ダメージデニムのハードさを程よく中和。膝部分の大胆なダメージ加工が印象的なデニムは、アイスブルーの色落ちで全体を淡いトーンでまとめたのも、ラフすぎに見せないポイント。 白ロングスリーブTシャツ／チノ ブルーストレートデニムパンツ／THE SHINZONE







