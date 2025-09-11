【明日なに着る？】テーラードジャケット以外でこれもいい「無骨すぎない」羽織れる黒レザー





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

これから稼働率が高まる羽織りモノ。テーラードジャケットが使えるのは知っているから、コーディネートの幅を広げる新たなライトアウターをレコメンド。





しなやかで肌なじみのいい、マットなラムレザーのジャケット。カドのあるボックスシルエットのえりつきは、オーバーサイズでゆったり着てもだらしなさなく、ハンサムな面持ちに。黒のボディに映えるゴールドボタンが、カジュアルな中に品を宿すアクセント。





【POINT】レイヤードしやすいゆとりのあるオーバーサイズのおかげで、中にナイロンのブルゾンを仕込んでも膨張知らず。お尻をすっぽり隠せるロング丈と、密着感のあるレギンスのコンパクトサイズがかけ合わさって、シルエットにメリハリが生まれる。





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 28℃ LOWEST 24℃

曇りときどき雨