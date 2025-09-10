ブーツを履くまで「とことん履ける」服を選ばないサンダルの選び方





暑い季節を最後までオシャレに楽しむために役立つ2サンダルの使い方。厚めのソールに、ふかふかとしたクッション性。スニーカー並みの歩きやすさをもつ厚底、キレイめな服のハズしにも最適な2つのサンダルと履き回しの実例集。







「街向きのビーサン」風

海を感じる雰囲気とはひと味違い、街になじむ品のよさ。ミニマルな形ゆえボトムの幅も広がる。







どんな色にも合わせやすいダークブラウン

ブラウンスエードライントングサンダル（1）／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店） 足元に深みを出す起毛ブラウン。肌あたり良好なスエードで、ホールド力高めのクロスデザイン。







広がるスカートのボリューム感を削ぐ

サンダルをはきまわし。ベージュのメッシュニットに白のマキシスカートを合わせたフェミニンスタイル。上ゆったり・下もボリューム感がある組み合わせの足元は軽く、かつ肌見せによる引き締めでバランス良く。足元は茶系のレザーサンダルで、リゾート感を程よく抑えた都会的な仕上がりに。 ローゲージニット、タンクトップ／ともにルージュ・ヴィフスカート／イウエン マトフ







ラクしてスタイルもUP「底厚サンダル」

厚めのソールに、ふかふかとしたクッション性。スニーカー並みの歩きやすさをもちながら、甲の肌がほどよくのぞく抜け感で、重さを払拭。







歩きやすい・ムレない・スタイルUPをかなえる「ふかふかソール」

黒クロスサンダル／ロデスコ（アーバンリサーチ ストア ルクア大阪店） 安定感がある厚めのソールで、ボリュームを生かしたメリハリのあるスタイリングを実現。肌あたりのよいレザー風のクロスベルトとヘリが高めになったソールは、足がずれにくくフィット感抜群。







ヒザ丈やミニとも好バランスなボリューム感

サンダルをはきまわし。ノースリ＋ショートパンツのごくシンプルなスタイリング。足元の厚底サンダルが、全体のバランスを整えながら脚長効果も演出。厚底サンダルの最大のメリットは、何といってもその履き心地。クッション性に優れたソールが長時間の歩行もサポートしてくれるから、アクティブな一日にもぴったり。甲の部分が程よく開いているので、重たく見えないのも嬉しいポイント。 黒カットソー／SLOANE サテンハーフパンツ 15,400円／スピック&スパン







