コスメのプロに聞いた「やめられない理由がある」成分重視のスキンケアコスメ





コスメ選びのポイントは「肌に効く高成分」

きれいな素肌を目指すためのスキンケアを、様々な美容系資格を有する美肌の持ち主・千國めぐみさんに取材。その豊富な知識と専門的角度から見て選び使い続けている「ゆるぎない1軍」のコスメを公開。





（千國めぐみさん・モデル・俳優） 化粧品成分検定1級、美容薬学研究1級など、美に関する資格を取得している美容通。スキンケアを選ぶときは成分にフォーカス。漢方やサプリなど体の中から意識したケアにも精通し、美肌をはぐくむカギとしてとり入れる。







濃密な保湿力

モイスチャライジングクリーム 4,290円／エトヴォス 「まんべんなく効くものより、確実に効果のある成分をねらい撃ち。とくに保湿力に優れたセラミド命の私には、5種の保湿成分ヒト型セラミドをバランスよく高濃度で配合した、このエトヴォスのモイスチャライジングクリームが欠かせません。これだけで十分なほどしっとり」







色素沈着やくすみの改善も期待できる

Easydew DW-EGF クリームプレッサム 50mL 3,850円／大熊製薬 「EGF（ヒトオリゴペプチド-1）の配合で肌の再生を期待できます。少量でもよくのびるし、ベタつかないのもうれしい」







即効で「くすみをとばす」

ブライトニングセラム 30mL 3,570円／トゥヴェール 「ちょっとしたくすみが気になるときに塗るアイテム。紫外線トラブルに働きかける美白美容液。速攻型ビタミンＣ誘導体により今あるくすみを素早くケア。夜に塗って寝ると、翌朝、肌ツヤが明るくなるのが驚くほど実感できる。保湿力があるのも魅力」







美肌モデルが「続けている」スキンケア習慣

