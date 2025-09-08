流那プロデュース♡ランジェリーブランド「Lulumerry」TGC初ランウェイ

ランジェリーブランド「Lulumerry」（ルルメリー）がついにTokyo Girls Collectionのランウェイに初登場しました。プロデューサーである人気動画クリエイター流那が手がける新作ランジェリーは、ガーリーで華やかな世界観を表現♡ さらに、TGCのステージで披露される全6型を先行発売するPOPUPイベントも開催され、ノベルティや特典付きのチケット販売も決定。ブランド2周年を彩る特別な体験が待っています。

流那が手がける「Lulumerry」初ランウェイ

2025年9月6日(土)、Tokyo Girls Collection 2025 AUTUMN/WINTERにて「Lulumerry」が初めてのランウェイショーを開催。

映像や音楽と融合したガーリーで可愛い世界観を披露し、来場者を魅了。特別なサプライズも♪ ブランドの節目にふさわしい華やかな舞台となりました。

POPUPストアで新作ランジェリーを先行発売

9月19日(金)～24日(水)の期間、新宿ルミネエストB1F＆6FにてPOPUPを開催。TGCで発表された新作ランジェリー全6型が先行発売されます。

さらに、流那との2ショットプリクラ付きチケットや、購入特典の限定ノベルティも登場。税込10,000円以上の購入で参加できるガチャイベントでは、ヘアクリップやトートバッグが当たるチャンスも♡

新作ランジェリー全6型ラインナップ

レイヤーシフォンリボン 盛りもっと ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：ピンク/アイボリー

リボンプリントフリル まんま”るな” ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：アイボリー/ブラック

タックシャツ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：サックス/アイボリー

ベロアリボンレース 盛りもっと ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：サックス/ホワイト

フラワープリントリブ 盛りもっと ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：ピンク/グレー/ブラック

ラメローズリボン 盛りもっと ブラジャー&ショーツ



価格：5,060円（税込）

カラー：ブラウン/ブラック

Lulumerryと共に迎える特別な秋

TGCでの初ランウェイ、POPUPイベント、そしてECサイトでの新作販売と、流那プロデュースの「Lulumerry」はこの秋さらに輝きを増します。

ブランド誕生2周年を迎える節目に、女性たちの毎日を彩る可愛いランジェリーが勢ぞろい。流那が届けるトキメキの詰まったステージと新作コレクションを、ぜひ体感してみてください♡