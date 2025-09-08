ドンキ先行発売♡ASUNE新作マスク＆ファンデが登場

人気スキンケアブランド〈ASUNE（アスネ）〉から、秋の新作がついに登場しました。2025年9月5日(金)より、全国のドン・キホーテにて「バンブー*トナーマスク」が先行発売され、同日には「デューイーメッシュファンデーション」もデビュー。どちらも植物由来成分を取り入れ、肌荒れを防ぎながらツヤめく美肌へ導くアイテムです。忙しい毎日に寄り添う、新しいASUNEのケアをぜひチェックしてみてください。

ASUNEの新作「バンブートナーマスク」

新登場の「Bamboo* Toner Mask 7ea」（7枚入り／100ml、990円税込）は、ASUNEのベストセラー「Bamboo* Toner」の成分を配合した注目アイテム。

バンブーエキスとツボクサエキスが肌を整え、6種類のヒアルロン酸とパンテノールがみずみずしさを長時間キープします。

さらに植物性のやわらかシートが美容成分をしっかり届け、肌にやさしく密着。乾燥やくすみが気になる季節に頼れるマスクです♡

*ダイサンチク葉エキス(整肌成分)

ドンキ新発売「デューイーメッシュファンデーション」

「Dewy Mesh Foundation」（15g／2,640円税込）は、#21ライトベージュ、#23ナチュラルベージュの2色展開。軽やかなテクスチャーで肌に密着し、ひと塗りでナチュラルなツヤ肌を演出します。

保湿成分のナイアシンアミドやアデノシンを配合し、乾燥による化粧崩れを防ぎながら、透明感のある仕上がりに♪

数量限定で、対象店舗では購入者に「バンブークレンジングバーム（ミニサイズ）」がプレゼントされるのも嬉しいポイントです。

忙しい日々に寄り添うASUNEの新作でツヤ肌に

今回登場した「バンブートナーマスク」と「デューイーメッシュファンデーション」は、どちらもASUNEらしく植物由来の整肌成分を取り入れた優秀アイテム。

肌を健やかに保ちながら、うるおいと透明感をプラスしてくれます。スキンケアからメイクまでトータルでサポートしてくれる新作で、毎日のビューティータイムをもっと楽しんでみませんか？