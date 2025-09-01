【エレガンス×クリスマスコフレ2025】発売日＆予約日は？今年も華やかなメイクアップコフレが登場
エレガンス コフレ クードゥフードル ￥8,250 2025年11月1日(土)限定発売2025年のエレガンス コフレの名前は「クードゥフードル」。フランス語で「一目惚れ」を意味する通り、うっとりするほど優美な彩りのメイクアップセットが登場します。人気の2色アイカラーやマスカラは、限定色が現品サイズでIN。さらにリキッドルージュ、マスカラ下地、チークの限定色もミニサイズでセットに！ ホリデーにふさわしい多幸感あふれるフェースが、このコフレ1つで完成します♡
＼ セット内容 ＆ スウォッチ／
アルモニーアイズ 106（限定色）[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/1-20.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/2-52.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]ひと塗りで美しいグラデーションアイに仕上がる2色のアイカラー。限定色の106は、繊細なきらめきを放つブラウン×イエローゴールド。
グラヴィティレス マスカラ BR22（限定色）[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/2-16.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/5-13.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]重ねてもふわりと軽らかに、濃く美しいまつ毛を演出するフィルムマスカラ。 BR22は抜け感とフェミニンな印象をもたらす赤みブラウン。
カールラッシュ フィクサー(ミニサイズ)上向きカールを夜までしっかりキープしてくれるウォータープルーフ処方のマスカラ下地。細めのブラシで塗りやすさも抜群！
クラルテ ルージュ ビジュー 102 (ミニサイズ、限定色)[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/4-6.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/4-19.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]ふっくら艶やかな唇を叶えるリキッドルージュの限定色。イエベもブルベも使いやすい柔らかなピンクレッドで、血色感のある華やかな印象に。
カランドゥ フェイス BE402 (ミニサイズ、限定色)、フェイスブラシ(専用ケース付き)[btk_sh_img_showing][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/5-3.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][btk_sh_img_showing_sub url="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/08/3-31.jpg" description=""][/btk_sh_img_showing_sub][/btk_sh_img_showing]ふわっと多幸感のある表情に仕上がるフェイスカラー。BE402は血色感のあるベージュで、どんなアイ＆リップメイクにも合わせやすい万能カラー。
予約、発売日情報、公式サイトまとめ
発売日2025年11月1日(土) 限定発売
予約日エレガンス公式HP＞＞
