「毛穴に目がいかない」美容のプロたちが使っている「毛穴レス肌」コスメ





毛穴悩み」をなかったことに？

ファンデーションがヨレたり、皮脂によるテカリが増したりと、「毛穴トラブル＝清潔感のなさ」に直結してしまうことも。だからこそ、まずは毎日のスキンケアで毛穴ケアを習慣化することが、美肌への最短ルート。注目の新作コスメや、美容のプロたちが使い続けている毛穴を目立たせないコスメなど、価値のある選りすぐりの名品をご紹介。







（スキンケア）

コンピューターが導く理想の処方

コスメデコルテ AQ 毛穴美容液オイル 40mL 11,000円／コスメデコルテ 世界初、量子コンピューターを用いて、成分の考慮と配合量の想定な処方候補から、最適な組み合わせを短時間で計算検討する技術を採用。1000億通り以上のパターンから算出された最良の処方構成された美容液発想のクレンジングオイル。デコルテが長年培った皮膚科学の知見と、最先端の量子コンピュータ技術の融合により、角栓を構成する脂質部分にピンポイントでアプローチ。







（下地）

ファンデ前の肌が整う

ミネラルイレイザーバーム SPF20・PA++ 6,380円／MiMC 「バームタイプで、保湿しながら毛穴などのアラをナチュラルにカバーする下地。つけ心地が気持ちよく、保湿成分が肌にのったまま毛穴を目立たなくしてくれます。素肌がきれいに見えるので、これを全体に塗っておけばファンデーションは部分づかいでＯＫ」（福本敦子さん・美容コラムニスト）







（ファンデーション）

理想の肌はつくるもの

NARS ナチュラル ラディアント ロングウェア クッション 5,720円／NARS 「ファンデに苦手意識があり、コレというものに出会えずにいた私にとって、NARS ナチュラル ラディアント ロングウェア クッション ファンデーションとの出会いは驚きの連続。マットでも過剰なツヤでもなく、奥側からひかえめにツヤがわくイメージ。そして、こんな薄づきで毛穴やくすみが隠せるなんて理想そのもの」（伊原葵さん・モデル・インフルエンサー）







（美容のプロ21人に聞いた名品）

