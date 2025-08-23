約12,000本売れの実績「合わせるだけでスタイルよく・さまになる」圧倒的に使えるデニム

実績を兼ねる「隠れた名品」

「意外と売れてる〇〇」や、「知られざる機能性」をかねたアイテムなど、おなじみブランドの意外なスター選手をリサーチ。プレスだからこそ知る、「かゆいところに手が届く」数々をピックアップ。







「12,000本売れたモードなアシンメトリー」

brand : Ungrid

item : Denim Pants

デニムパンツ／Ungrid



ヒップ部分にはタック入りで、後ろ姿までキレイなストレートシルエットが完成。 「ウエスト部分を大胆に重ねた腰まわりに、濃淡をつけたバックポケットつきの遊びゴコロたっぷりのデニムパンツ。シンプルなトップスに合わせるだけでオシャレに格上げしてくれて、ベーシックなデニムよりも意外に人気なデザインです」（プレス・増田さん）







「ホールド力抜群のショート丈インナー」

brand : WEGO

item : Black Inner

カップつき黒インナー／WEGO



デコルテまわりをヘルシーに見せるなだらかなネックライン。 「旬のショート丈のトップスとも好相性の絶妙な丈感。ストラップはとりはずすとベアトップ風に、つけ替え位置を変えるとクロスデザインにもアレンジ可能。しっかりとした厚みがあるから、フィット感の心もとなさも払拭できます」（プレス・田嶋さん）







「辛口派にも人気のフレアパンツ」

brand : LE PHIL

item : Flare Pants

フレアパンツ／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店）

ストレッチ性抜群の伸縮素材。接触冷感、紫外線防止の機能つき。 「ひざ下から広がる大胆なシルエットが魅力のフレアパンツ。大人の女性向けのアイテムが多いLE PHILの中でも、モードに装える意外性でじわじわと人気が拡大中。お手入れも簡単なジャージー素材で、スタッフ間でもよくかぶるアイテムです」（プレス・小嶋さん）







(アイテムのプライスなど詳細)

【全20アイテムの一覧】≫「売れ続ける理由がある」ただ可愛いだけじゃない「圧倒的に使える」ベーシックな服