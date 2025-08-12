ナイキが遊戯王とコラボ　作中で城之内が着用した架空のエアマックスを再現

「ナイキ（NIKE）」が、「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」とコラボレーションしたシューズ「エア マックス 95 QS YGO」を発売する。9月5日から7日まで原宿の「6142」で開催するイベント「House of Duel」で先行販売を行い、9月12日に一般発売を開始する。価格は2万7060円。

コラボシューズは、作中に登場するキャラクター 城之内克也（英語版ではJoey Wheeler）が着用した空想上のモデルとして、城之内のスニーカーを彷彿とさせるロゴや傷跡を施し、前足部外側のエアユニットを取り入れ、アウトソールには遊☆戯☆王のロゴを配した。かかと部分には、遊☆戯☆王デュエルモンスターズのカードに着想を得たグラフィックをあしらい、ソックライナーには友情の象徴として、城之内と城之内の使用カード「真紅眼の黒竜（レッドアイズ・ブラックドラゴン）」のイメージをプリントした。

カラーは、グローバル版の“Joey”カラーと、日本限定の“城之内”カラーの2色を展開する。“Joey”カラーは、城之内に敬意を示し、原作の色合いを再現。全体に異なる青の色合いを用いて、オリジナルのカラーリングを採用した。“城之内”カラーは、遊☆戯☆王デュエルモンスターズが元は漫画からアニメ化されたという経緯を反映し、グレーをベースに製作。“城之内”カラーは日本国内の一部ナイキ取扱店で、“Joey”カラーは、SNKRSと一部のナイキ取扱店で取り扱う。なお、両モデルには、KONAMIとナイキが共同で制作した初の特製コラボカードを同梱。限定のパッケージに付属する。

また、シューズの発売にあわせ、作中で城之内が通う童実野高校の校章をあしらったナイキ デストロイヤー ジャケットとTシャツを販売。ジャケットは、デュエルのチームユニフォームを想定し、ウール地のバーシティジャケットをベースに、レザーの袖、立体的な刺繍、サテンキルトの裏地をあしらい、両ブランドのロゴが入ったシェニール織りのパッチが付属する。Tシャツは、厚手の素材を使用してルーズなシルエットで製作。フロントには両ブランドのグラフィックを配し、背中には真紅眼の黒竜をプリントした。

また、オリジナルキャンペーントレーラーを制作。アニメシリーズに登場した英語と日本語の声優がフットウェアを紹介する内容となっている。

◾️House of Duel

開催期間：2025年9月5日（金）〜9月7日（日）

営業時間：11:00〜21:00

会場：6142

所在地：東京都渋谷区神宮前 6-14-2

