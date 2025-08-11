街もビーチも「どっちもいける」リゾート気分の可愛い服





気分も上がる、可愛いビーチウエアや夏小物。ショートトリップにも最適な、タウンユースも難なくこなせるアイテムをピックアップ。







水にも強い「リゾート気分の服と小物」

ひと目でテンションのアップする、ポジティブなデザイン性。そのうえ水や砂でぬれても汚れたりしても平気な質感で、ストレスフリー。







素肌を飾るニットの立体感

オフ白ハンドニットカーディガン／HER. 表情のある手編みニットは綿100%。タウンユースはもちろんのこと、水着の上からさらっと羽織ったり。







日常使いできる「ボングスタ」のパイル地バッグ

トートバッグ（34.5×43×21）／ボングスタ（エディット フォー ルル） 手触りのいいパイル地。汚れが目立ちやすい白だけど丸洗いできる、というのも大きなメリット。







ビスチェ気分のスクエアネック

グリーンスイムセットアップ／カバナバシュ（ロンハーマン） 太めストラップが印象的なスクエアネックビキニ。肌を美しく見せてくれる深みのあるグリーン。トップスはゆるカーディガン、ざっくりとしたローゲージニットのインナーにも。







スタイルも足も安定する「底が厚い」ビーサン

白サンダル（4.5）／Malibu Sandals（シードコーポレーション） ビーサンやトングは底が厚く、ボリューム感のあるものに注目。歩きやすさと脚長効果を同時に見込めるうれしいデザイン。履き心地もいい、厚みのあるソール。キレイめなワンピースやスカートのハズしとしても、ワイドパンツとの合わせも好バランス。







