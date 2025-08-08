【スパゲッティーのパンチョ】8日限定でトッピング無料券2枚＆来店ポイント2倍に！「パンチョの日MAX」開催中。

スパゲッティーのパンチョでは、2025年8月8日に「パンチョの日MAX」を「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」全店で実施しています。

トッピング無料券を貯めればオリジナルグッズと交換可能

パンチョ全店では毎月8の付く日（8日・18日・28日）を「パンチョの日」としていて、月・日ともに8の付く8月8日は、より盛大に「パンチョの日MAX」を実施します。

通常の「パンチョの日」の2倍の「トッピング無料券」2枚プレゼントに加え、パンチョ公式アプリ内スタンプカードの来店ポイントも2倍付きます。スタンプの取得はスタッフへ声をかけてください。

来店してスパゲッティー類を注文すると、店内飲食・テイクアウトを問わずもらえるトッピング無料券は、次回来店時に240円までのトッピング1品が無料に。また、有効期限が切れたものを含め、トッピング無料券を貯めればオリジナルグッズとの交換が可能です。

10枚：ナポリタンまたはミートソース（大盛りまで）1皿無料券

30枚：オリジナルスポーツタオル

50枚：オリジナルTシャツ

