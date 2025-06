¥ë¥·¥¢¥ó ¤Ú¥é¥Õ¥£¥Í¤¬¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìî¸ý ¶¯¤Ë¤è¤ë2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½

ルシアン ペラフィネ(lucien pellat-finet)は、新アーティスティックディレクターに就任した野口強氏による初のクリエイションとなる2025年秋冬コレクションを発表しました。Courtesy of lucien pellat-finet「アメリカ東海岸」をシーズンテーマに掲げ、クラシックなアメリカンスタイルにラグジュアリーな視点から新たな命を吹き込んでいます。その象徴となるのが、ウールジャケット。ベースにはシンプルなブレザーを据えながら、フランスの老舗服地メーカーDORMEUIL社製のウールカシミアストレッチを贅沢に採用し、リッチな風合いと快適さを追求しています。

Courtesy of lucien pellat-finetさらに注目すべきは、USネイビーの上等兵曹に支給されていたCPOジャケットにルーツを持つ一着。厚手ウールが定番とされる中、100%ピュアカシミアビーバーに置き換え、裏地には100%シルクツイルを使用することで、一線を画すラグジュアリーさと上質な肌触りに仕上がっています。Courtesy of lucien pellat-finetまた、アンディ・ウォーホルが愛用したことでも知られるフォトグラファージャケットは現代的に再解釈され、着心地とデザイン性を兼ね備えたアイコニックな一着に進化。さらに英国調のライダースジャケットには100%ピュアカシミアビーバーを裏地に贅沢に用い、重厚感と気品を同時に演出するなど、従来のブランドイメージに新たな深みと革新性を与えています。Courtesy of lucien pellat-finet野口強氏らしい確かな感性と、ルシアン ペラフィネならではのラグジュアリーなエッセンスが響き合った2025年秋冬コレクション。今コレクションより、日本のトップスタイリストである野口氏が、lucien pellat-finetのクリエイティブを全面的に手がけ、ブランドを次なるステージへと導きます。昨年逝去した創設者ルシアン・ぺラフィネ氏と親交があり、彼がコレクションを通じて伝えてきた“喜び”、“陽気”、“上質感”を継承しつつ、現代的な解釈による革新を感じさせるコレクションに仕上がっています。Courtesy of lucien pellat-finetお問い合わせ:ルシアン ペラフィネ 東京ミッドタウン店東京都港区赤坂9-7-4 ガレリア2FTel: 03-5647-8333