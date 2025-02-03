ÈÄÌîÍ§Èþ¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¡×¥Õ¥¡¥ó¥ÇÁ°¤Ë»Å¹þ¤à°¦ÍÑ¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯²¼ÃÏ
ÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Úmake up ¡ÛÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»¨ÃÌ ¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ë¤è¡Á¡Ù¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥á¥¤¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×Ç°´ê¥²¥Ã¥È¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×
¢£¥á¥¤¥¯²¼ÃÏ
Æ°²èÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Celvoke/¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥á¥ó¥È ¥«¥é¡¼ ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 02¥ß¥ó¥È ÀÇ¹þ4,180±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤Ç¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤ò°¦ÍÑ¡£
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Æ©ÌÀ´¶¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤È¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½Å¤¯¾è¤»¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤È¤«¡¢É¡¤Î¤¯¤¹¤ß¡¢¸ý¼þ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ë»Ø¤ÇÍ¥¤·¤¯ÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÜÅö¤ËÈ©¤¬¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ó¤Ë¤âÅÉÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£