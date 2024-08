リビングレジェンド・ウメハラ選手が「Esports World Cup」本戦出場にあと1勝と迫る!

■「Esports World Cup」とは?「Esports World Cup」(以下、EWC)は サウジeスポーツワールドカップ連盟が主催する世界最大規模のeスポーツ大会で、2024年7月3日から8月25日(日)までの8週間、サウジアラビアの首都リヤドで開催されているeスポーツの祭典。19の人気ゲームタイトルが集結し、eスポーツ史上最大となる賞金総額は6000万ドル(876億円※)が話題となっている。

「Esports World Cup」全19タイトルの賞金総額は6000万ドル!

大きなタイトルを獲得すると、満足感から燃え尽きてしまったり前に進むことを辞めてしまうトッププレイヤーも少なくないそうだ

翌年の「EVO 2010」も「ストリートファイターIV」部門で優勝し、見事2連覇を達成した

(※)1ドル146円換算/2024年8月3日時点格闘ゲームは「ストリートファイター6」と「鉄拳8」が選出され、賞金額は両部門とも、優勝賞金30万ドル(約4380万円)、賞金総額は100万ドル(約1億4600万円)に。8月2日の24時から実施された「EWC」スト6部門のLCQはTOP48からTOP8まで進行。勝ち上がった選手は以下の通り。■「EWC」スト6部門LCQ・TOP8<ウィナーズ>・ぷげら VS NL・ウメハラ VS レシャー<ルーザーズ>・タイガー VS デュアルケビン・ハムード VS 竹内ジョンウィナーズサイドは1勝、ルーザーズサイドは2勝すれば本戦進出(4位以内)が確定する。運命のTOP8は、8月3日24時から開催予定。■ウメハラ(梅原大吾)選手って?ウメハラ選手は数々の2D格闘ゲーム大会での優勝歴を誇り、2010年からは日本初のプロゲーマーとして活動する、日本の格ゲーeスポーツ選手の草分け的存在。国内では「ウメハラ」、海外では「Beast」などの愛称で親しまれている。「ストリートファイター」シリーズでは、アメリカの格闘ゲーム世界大会「EVO 2004」の「ストリートファイターIII 3rd STRIKE」部門・準決勝にて、KO寸前の体力ゲージからジャスティン・ウォン選手の猛攻をしのぎ切り逆転勝利を遂げた“背水の逆転劇”が今でも語り草になっているほか、EVO2010、2011では「ストリートファイターIV」部門で2年連続の優勝を達成した。2024年8月から開催されるカプコン主催の公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」では、Saishunkan Sol 熊本に加入し参戦することが発表された。(C)CAPCON