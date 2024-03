【My Little Box】4月はスキンケア･メイクアップがこのひと箱でかなう♡

サブスクリプションサービス「My Little Box」は、2024年4月1日より4月BOXの販売を開始しました。4月のテーマは「SPRING TO LIFE」。春にぴったりな、「ファッション」「スキンケア」「メイクアップ」のジャンルから、4アイテムをお届け♪同時に入っているブックレットでは、My Little Boxが選び抜いた、パリのおすすめスポットを紹介します♪

4月のBOX

価格:定期3,580円(税込)/単発4,280円(税込)

販売期間:2024年4月1日(月)~4月30日(火)まで

【SHEGLAM】店頭販売の商品第二弾として「アイメイクアイテム」が登場♡

4月BOXの内容

My Little Box Original.トートバッグ

パリジェンヌの「代名詞」と言っても過言ではないほど、マストハブなトートバッグ。

今回のトートバッグは、リバーシブルなデザイン。

コーディネートや気分に合わせて、春らしいフラワーパターンか、ストライプデザインを選べます。

オーバーサイズなのが、今季のトレンドです。

肩でも腕でも持てるように、ダブルハンドルなところもポイントです。

CICAmethod(シカメソッド) CICAmethod UVミルク

朝用UV乳液「UV base milk」は、SPF 50+ PA++++で、しっかりとUVケア。

“ツボクサエキス”と日本古来の植物成分を配合し、UVカットと同時に肌の荒れを防止。

精油を調合したさわやかなエッセンシャルハーブの香りで、使い心地もバツグン。

BLACK ROUGE(ブラックルージュ) トッポッキ グロウ ティント

韓国で人気上昇中のBLACK ROUGE(ブラックルージュ)。

ブラックとルージュ(レッド)という反対のカラーで生み出される、人それぞれのうつくしさを豊かに引き出します。

韓国のソウルフードから着想を得て生まれたツヤリップティントは全12色のカラーで、食欲がそそられるグルメなカラーがラインアップ。

鮮やかでありながら、ナチュラルな発色とツヤのあるリップです。

BLACK ROUGE(ブラックルージュ) ドロップ アイズ スティック グリッツ

ブランドの独自開発により誕生した新「スティック グリッツ」。

目もとが1番きれいに輝くように、こだわられたホログラムを配合。

テクスチャーはダマにならず、なめらかな描き心地。

汗などの水分でにじみにくいウォータープルーフ仕様で、簡単に使用できるのに持ちがいいところが嬉しいポイントです。

スキンケアとメイクがかなうBOX

今回は「My Little Box」の4月BOXを紹介しました。

ファッション・スキンケア・メイクアップのアイテムが1つになったBOXは、春の新生活でバタバタしてしまう方にぴったりなアイテム。

自分では購入しなかったアイテムに挑戦できる機会なので、ぜひ「My Little Box」をチェックしてみてください。