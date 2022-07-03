¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¸«¤¿ÌÜ¤Ó¤Ã¤¯¤êÌ£¤Ï´°àú¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¡¢2022Ç¯6·î28Æü¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾Á°¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¢¥Û¤é¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ¾Á°¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤Îµ¼Ô¤â¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï250±ß¡£
¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ©ÌÀ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÈÃæ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼é¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¤Ù¤ëºÝ¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¾å²¼¤ò¤®¤å¤Ã¤È°®¤ì¤Ð¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤º¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ä¾·ÂÌó8cm¼å¡¢¹â¤µ¤Ï4.5cm¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢»Ø¤Ç²¡¤¹¤ÈÀ×¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Õ¤Ã¤«¤Õ¤«¡£Ãæ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ñ¤¯¤Ã¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤·¤å¤ï¤Ã¤È¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ý¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÇ»¸ü¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢²ÌÆùÆþ¤ê¡£´Å¤¹¤®¤º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤Ï°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«·Ú¤¯¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÅÅÞ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£