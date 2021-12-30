チャンスは3日間！１万円相当が5000円で手に入る「ゴディバ」の福袋
ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022」を2022年1月2日、または店舗の初売から3日間限定で販売します。全国のゴディバショップや百貨店の店舗、アウトレット、ゴディバ オンラインショップ、スーパーマーケットで購入できます。
ハッピーバッグ限定のトリュフなど豪華商品が、オリジナルバッグにたっぷり入っています。販売される店舗によって中身が異なります。
アイスセットは嬉しい
百貨店内のゴディバショップでは、以下の3種類です。
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 D」
約1万円相当の商品を詰め合わせた5000円のセットです。「ニューイヤー ゴディバ スペシャル トリュフ アソートメント（9粒入）_D」や、「ゴディバ アイスセット（9個入）」ほか、「ゴディバ オンラインショップ」で使える引き換え券も入っています。
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 R」
約7000円相当の商品を詰め合わせた3000円のセットです。トリュフ（6粒入）、アイスセット（6個入）、オンラインショップ引き換え券が入っています。
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 HH」（※阪神阪急百貨店取扱い）
約1万円相当の商品を詰め合わせた5000円のセットです。トリュフ（9粒入）、クッキー アソートメント（8枚入）などが入っています。
アウトレットでの商品はこちら。
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 OL30」(アウトレット店取り扱い)
ゴディバの約7000円相当の商品がオリジナルバッグに詰まっています。価格は、3000円。
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 OL50」(アウトレット店取り扱い)
ゴディバの約１万2000円相当の商品がオリジナルバッグに詰まっています。価格は、5000円です。
オンラインショップ福袋もあるよ
・「ゴディバ ニューイヤー ハッピーバッグ 2022 EC」(オンラインショップ取り扱い)
オンラインショップ限定のハッピーバッグには、各商品のほかに1000円分の「EC クーポン券」も入っています。1万3500円相当が詰まって、価格は6000円です。
・「ゴディバ ハッピーバッグ 2022 （NY）」(全国のスーパーマーケット取扱い)
スーパーで販売されるハッピーバッグでは、「ナッツ&フルーツ アーモンド」「ナッツ&フルーツ ヘーゼルナッツ」などバラエティー豊かな商品が詰まっています。4064円相当が入って、価格は2160円。
いずれも数量限定で、無くなり次第終了。店舗により初売日が異なるため、入手したい人はあらかじめ確認を！