¥«¥ë¥Ç¥£¹±Îã¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¡×¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤È¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Î2¼ï
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï2020Ç¯10·î1Æü¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¡Ö¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤ò¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ë
¥«¥ë¥Ç¥£¤ÇËèÇ¯10·î1Æü¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¡£º£Ç¯¤Ï2¼ïÎà¤¬Æ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦3¼ï¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï½Ä30cm¡ß²£38cm¡ß¥Þ¥Á10cm¤È¡¢A4¥µ¥¤¥º¤¬Æþ¤ëÂç¤¤µ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤È»ýÂ³¤¹¤ë´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¿Íµ¤â1¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥«¥ë¥Ç¥£¡×¡¢¥â¥«¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÃº¾Æ¤¤ÎË§¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡ÖÃº²Ð¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡¢¥«¥«¥ª¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë´Å¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸åÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë ¥«¥·¥ã¥ó¥ÖÇÀ±à ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì200g¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÍÑ¡ÊÃæÈÔ¤¡Ë¡×¤È¡ÖÆ¦¡×¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¥Ð¥Ã¥°¤Î²Á³Ê¤Ï1600±ß¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1¿Í10ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï1¿Í2ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢2way¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤È¡¢4¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢½Ä28¡ß²£26cm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸ª³Ý¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ª¤Ò¤â¤ò¤Ï¤º¤»¤Ð¡¢¼ê»ý¤Á¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬3¸Ä¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È¤¬3¸Ä¡¢¥±¥Ë¥¢¤¬2¸Ä¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1200±ß¡£
¤³¤Á¤é¤â¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1¿Í5ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï1¿Í2ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï»þ´ü¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£