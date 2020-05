ツヤ感＆潤いたっぷり。旬なモテ顔を演出する【最新注目コスメ】の実力チェック

暖かい季節が近づいてくると、周囲の視線を惹きつけるツヤ感と潤いを感じるメイクが気になるところ。そんなツヤ感たっぷりメイクのポイントになるのがリップとハイライトになります。そこで今回はモテ顔に即導いてくれると評判を集める2つの注目ブランドの最新コスメをチェックしてみましょう。|太陽が降り注ぐ街L.A.発。smash boxのグロスシリーズ「GLOSS ANGELES」まずチェックしておきたいのがアメリカの人気ブランドsmash box(スマッシュ ボックス)のグロスシリーズ「GLOSS ANGELES」。smash boxが生まれた街・ロサンゼルスの眩しい暖かな太陽からインスパイアされています。▲smash box「GLOSS ANGELES」(Michelada)ラメ入りやラメなし、シマータイプからはっきり発色するタイプまで全14色展開。中でも注目は今春からじわじわと人気が出ている“Michelada”という朝焼けのようなブリックオレンジカラーです。▲発色弱めのMicheladaはシマーな質感が特徴赤やゴールドの細かなラメがたくさん配合されているので、唇に乗せると角度によってチラチラと光って唇の透明感を引き出してくれます。これ1本ではかなりナチュラルな仕上がりになりますが、他のリップカラーに重ねれば少し深みのあるゴージャスな仕上がりに。その日の気分で使い分けできます。また、ベタベタしない軽い着け心地で唇の不快感も少なく、グロスが苦手な方にもオススメ。1本$20(約¥2,200)と手に取りやすい価格も魅力と言えるでしょう。|手のひらサイズで試せるFenty beautyのリップグロス&ハイライトのコンビ50種類ものカラーが揃うファンデーションや、手のひらサイズのアイシャドウパレットなどが世界中で大人気の世界的アーティスト、リアーナが立ち上げたコスメブランドFenty beauty(フェンティ ビューティー)。そんなFenty beautyは、定番サイズの約半分の量を約半分の値段で、気軽にお手頃に試せるミニサイズコスメが揃っていることでも人気です。中でも今シーズンの注目が、ゴージャスでボリューミーな唇になれるリップグロス「Gloss Bomb Universal Lip Luminizer」と、ひと塗りで濡れたような艶めきに仕上がるハイライト「Diamond Bomb」のミニサイズのセット「Diamond Bomb Baby Mini Lip Gloss and Highlighter Set」<$25(約¥2,700)>になります。▲Fenty beauty「Diamond Bomb Baby Mini Lip Gloss and Highlighter Set」今回セットになっているのは、「Gloss Bomb Universal Lip Luminizer」の“FU$$Y”というカラー、そして「Diamond Bomb」の“How Many Carats?!”というカラー。▲上:「Gloss Bomb Universal Lip Luminizer」(FU$$Y)、下:「Diamond Bomb」(How Many Carats?!)薄く膜を張ったかのような使用感でふっくらとした唇に仕上がるのがリップグロスの特徴で、ベージュピンクがベースになった細かいラメが多く含まれるFU$$Yは普段使いしやすいのが魅力。単体でも何かに重ねてでも使えるグロスです。そして、ジェリーパウダーという少し変わったフォーミュラのハイライトは指でとるとサラサラしていますが、肌にのせると一気に溶け込むような使用感が特徴。1粒1粒のラメが大きく、派手めの艶めきを与えてくれるので、夜のお出かけやパーティーにピッタリです。いつもコスメをなかなか使い切れない、まずは試してみたいという方はぜひお得なミニサイズセットでトライしてみましょう。シマーなグロスは今シーズンのトレンドメイクに欠かせませんし、ゴージャスな艶めきを与えてくれるハイライターは「ここぞ!」というシーンで大活躍間違いなし。ぜひ最新の注目コスメで周囲と差の付く旬なモテ顔を演出してみてくださいね。<text&photo(本文):Ruka Suzuki>