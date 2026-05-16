閉店間際にお酒の匂いを漂わせながら洋服を買う男性。3回目の来店で彼が差し出したのは、まさかのあのカードだった！【漫画】“神客”なのに怪しい行動…その理由は？百貨店のショップ店員時代の“接客あるある”を漫画にして発信している、ゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。接客業ならではの理不尽なクレームや不審客、さらにはストーカー被害まで経験してきたゆき蔵さんのもとに、ある日、閉店間際を狙うようにしてひとりの男性客が現れ