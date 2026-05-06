上司からの「焼肉奢るよ」に辟易していたみなみ。だが自分も同じような振る舞いをしていたことに気づいてしまった！【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で“万バズ”漫画を数多く発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。本作「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」は、「少女漫画の主人公になれない」女性たちの恋愛を描く群像劇で、今回はクズ男と別れられない女性・みなみ編の第7回を取り上げる。作者に