【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えた懺悔の告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む司会者・宍戸ヒルト仮りそめのスタートと司会者・宍戸ヒルト望まぬ自分と司会者・宍戸ヒルト望まぬ自分と司会者・宍戸ヒルト 裏話→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『