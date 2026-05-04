開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中の東京ディズニーシー(R)では、2016年6月30日(火)まで、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を実施している。【写真】レミーの世界を楽しめるレストラン「ニューヨーク・デリ」東京ディズニーシーで“食で世界を巡る”フェスが開催中！東京デ