2026年10月、星野リゾートが手掛けるグアムのルーツに触れるビーチリゾート「リゾナーレグアム」にグアム初(※1)となる新エリア「ビーチクラブ」が誕生する。【画像】木のトンネルを通り抜け朝の光を浴びるビーチクラブ全体イメージ「一日中ビーチを楽しみ尽くす」をコンセプトに、これまでの「泳ぐ」「遊ぶ」といったアクティブな過ごし方に加え、朝焼けから星空まで流れる景色のなかで「心の赴