注意した上司への驚愕の言葉【漫画】本編を読むDVや虐待などの深刻な被害に遭う依頼者を救い出す「夜逃げ屋」の実態を、実話に基づいて描き出す宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。今回紹介する第17話の依頼者は、中卒でアルバイトをしながら、働かない母親を養う30歳の井上ヨシコさんだ。幼少期から母親によって特定の宗教活動を強制され、規則を破れば「鞭打ち」などの虐待を受ける日々を送ってきた。給料のほとんどは生活費と