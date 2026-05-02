こんなコメンテーターがいてほしい！【漫画】本編を読むテレビの情報番組で欠かせない存在のコメンテーターだが、最近はその発言が炎上することも少なくない。そんななか、洋介犬(@yohsuken)さんが描く漫画『反逆コメンテーターエンドウさん』が話題だ。世の中の理不尽に正面から向き合う主人公・エンドウさんの言葉は、多くの読者の心に響いている。■忖度なしのキャラクター誕生ネガティブ報道とコメンテーターエンドウさん少年