【漫画】この漫画をはじめから読む人知れず抱えた懺悔の告白や、人間の業を描く洋介犬さん。短いながらも心に残るサイコホラーの中から特に反響の大きかったものをまとめた『洋介犬さん傑作選』をお届けします。→『洋介犬さん傑作選』を最初から読む「なにくそ」信仰のある父のポリシー当たり前の評価とコメンテーターエンドウさん失望と絶望とその息子の選択肢失望と絶望とその息子の選択肢(2)→【漫画】この漫画をはじめから読