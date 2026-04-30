「焼肉おごってあげないよ」という謎の誘いにもウンザリなのに、その人の過去のトラブルや既婚者で子供もいるという情報まで聞いてドン引き…。【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で“万バズ”作品を連発している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さんは、ウォーカープラスで「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」を連載中である。本作は「少女漫画の主人公にはなれない」女性たちの現実を描いた群像劇で、今回はクズ