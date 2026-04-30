バスの中で子どもが号泣している。通学時間帯で乗客も多い中、母親は懸命にあやしているが、泣き止む気配はない。その光景を見ていた女子高生が「お母さん、バスの中なのに大変そう…」と心配していると、ガラの悪い不良たちが親子の前に立ちはだかり「おい！何泣いてんだよ！」と怒鳴りつけ始めた。【漫画】本編を読む「うわ…ガラ悪いな…不良かな…？」。女子高生は怒鳴りつける3人組の声にビクビクしながら成り行きを見守って