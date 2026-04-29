亡くなったケイを忘れられない美奈子、なぜか霊になって美奈子につきまとうケイ、そして美奈子を好きでケイの霊が見えるたく。なんとも複雑な三角関係だ。【漫画】本編を読む一年前に亡くなったケイは、彼女・美奈子が想い続ける存在だった。死後も霊となり彼女のそばを離れず、まるで恋敵を牽制するかのように振る舞う。その姿は一見、執着や嫉妬にも見える。しかし読み進めるうちに、その印象は静かに揺らぎ始める。イララモモイ