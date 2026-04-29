女社会の知られざる闇。P114【漫画】「退職に追い込まれるまでの一部始終」を読むアパレル業界に約10年勤務した経験をもとに、SNSやブログで「女社会の知られざる闇」を漫画化しているゆき蔵さん(@yuki_zo_08)。エピソードはすべて実体験をベースにしており、時代錯誤なパワハラ上司やクセの強い顧客などの描写がリアルな共感を呼んでいる。今回は、ゆき蔵さんの先輩が妊娠報告をきっかけに退職へと追い込まれていく衝撃のエピソー