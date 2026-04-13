「おみやげ」【漫画】本編を読む昼休みや通勤・通学、ちょっとした隙間時間は短時間で読める傑作ショート漫画を読むのがおすすめ。ここでは、「想定外」「予測不能」なショートホラー漫画をSNSに公開している、誰でもない(@daredemonaidare)さんの創作漫画「おみやげ」を紹介。本作の内容について、創作の舞台裏やアイデアの源泉について話を聞いた。■ 女子高生が修学旅行で体験した異変とは？おみやげをめぐる違和感が恐怖へ変わ