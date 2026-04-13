自分の前に突然現れた「整形前の自分と同じ顔の女」。彼女の行動が気になって仕方ない…。【漫画】本編を読む美人になりたくて整形した朋美は、新しい容姿を手に入れたことで大学生活を楽しんでいた。ところがある日、整形前の自分とそっくりな顔をした女の子と出会う。しかも彼女は、かつての朋美とは違い、自分らしく楽しそうに生きていた。白梅僚人(@eiichi_manga)さんの『同じ顔の女』は、「整形すること」と「そのままの自分