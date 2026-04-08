星野リゾートは街ナカホテル「OMO(おも)」ブランドとして、2026年4月21日(火)、神奈川県横浜市に「OMO7横浜 by 星野リゾート」(以下、OMO7横浜)を開業する。【画像】お披露目された「OMO7横浜」の様子をもっと見る生まれ変わった旧市庁舎の建物に、「OMO7 Hoshino Resorts」のサインが掲げられている同ホテルは、JR関内(かんない)駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクト「BASEGATE横浜関内」の一環として誕生。昭和を代