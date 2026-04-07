義父がかくれんぼに本気だと感じる嫁【漫画】本編を読む孫の願いを叶えるためなら、どんな場所だって隠れ場所になる――。2025年6月、X(旧Twitter)に投稿され、「笑いすぎて苦しい」「最高のおじいちゃん！」とネットを沸かせた漫画『義父、かくれんぼで本気出す。』。初孫を溺愛するあまり、浴槽という“狭すぎる”隠れ場所に挑み、あえなく救助されることになった義父の愛すべきエピソード。作者であり、義父を「本当の父のよう