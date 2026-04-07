「フタを閉めれば完璧」本気かくれんぼで、浴槽から出られなくなった義父→孫溺愛じいじの大失敗とは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
孫の願いを叶えるためなら、どんな場所だって隠れ場所になる――。2025年6月、X(旧Twitter)に投稿され、「笑いすぎて苦しい」「最高のおじいちゃん！」とネットを沸かせた漫画『義父、かくれんぼで本気出す。』。
初孫を溺愛するあまり、浴槽という“狭すぎる”隠れ場所に挑み、あえなく救助されることになった義父の愛すべきエピソード。作者であり、義父を「本当の父のように慕っている」というきさらぎ(@kisaragi_yome)さんに、制作の裏側と義父の魅力を聞いた。
かくれんぼの最中、「浴槽に入ってフタを閉めれば完璧だ！」と閃いた義父。しかし、実際にフタを閉めると体は入りきらず、無理な体勢のまま身動きが取れなくなってしまった。
「かくれんぼが始まった瞬間『これ、絶対面白くなる！』と確信して、資料写真をバシバシ撮りながら同行しました(笑)」と語るきさらぎさん。その写真の中には、漫画以上にシュールで愛らしい、脱出困難に陥った義父の姿があったという。
■「孫のためなら全力」。うちわを作るほど溺愛する“推し活”じいじ
離れて暮らす義父にとって、初孫はまさに「目に入れても痛くない」存在。あまりの溺愛ぶりに、なんとツーショット写真でオーダーメイドのうちわまで作ってしまうほどだという。
「義父は相談すればいつでも真摯に向き合ってくれる、チャーミングで少し抜けたところがある愛されキャラです。実の父がいない私にとって、義父は本当のお父さんのような存在。長期休みに会えたときは、公園やゲームで娘と全力で遊んでくれます」
■「この時間を記録したい」。笑いと温かさが詰まった日常の記録
きさらぎさんが漫画を描く理由は、娘が大きくなったときに「あんなに愛されていたんだ」と振り返ることができるようにするためだ。
「これからも、クスッと笑えて心が温まるようなエピソードをたくさん記録していきたいです。家族の楽しい時間が、読者の皆さんにも伝わればうれしいです」
おじいちゃんの真っ直ぐすぎる情熱と、それを見守る家族の穏やかな眼差し。ささいな日常の一コマは、誰かの心をほっこりと解きほぐす魔法のような力を持っている。次回の「かくれんぼ」では、義父がどんな伝説を残してくれるのか、期待せずにはいられない。
取材協力：きさらぎ(@kisaragi_yome)
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