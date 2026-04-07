現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。いつもはかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているが、今回紹介する話には一切猫は登場しない。代わりに…といってはなんだが、ちょっと恐ろしい怪異が登場する心霊写真の話である。【漫画】本編を読む大名行列のイベントに参加！これはもちこさんが友人たちとともに、大名行列のイベントに参加したときの話である。楽しく歩き終わったときに新聞社の人に声をかけら