【心霊写真】新聞社が撮影した写真に女性の生首…!!楽しかった思い出が一変、恐怖体験に【作者に聞く】
現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さん。いつもはかわいい猫たちとの暮らしを漫画化しているが、今回紹介する話には一切猫は登場しない。代わりに…といってはなんだが、ちょっと恐ろしい怪異が登場する心霊写真の話である。
【漫画】本編を読む
これはもちこさんが友人たちとともに、大名行列のイベントに参加したときの話である。楽しく歩き終わったときに新聞社の人に声をかけられ、写真を撮られることに…！「新聞に載ったりして」とはしゃぐ友人たちの後ろでもちこさんはなんとなく嫌な予感がしていた。このあと、新聞社の人に撮ってもらった写真が心霊写真となるのだが、もちこさんにこの『心霊写真』について詳しく話を聞いてみた。
――新聞社からの取材を受けた際、もちこさんは乗り気ではありませんでしたね。どんな嫌な予感がしたのでしょうか？
新聞社の方が「撮影場所を変えたい」と言って提案された先が視覚では見えないのですが、とても変な感じがしたんです。なんかそこには行きたくないと直感的に思いました。
――写真には“生首”が映り込んでしまったようですが、新聞への掲載はどうなりましたか？
残念ながら、私たちの写真は掲載されませんでした(笑)。
――新聞社の人から送ってもらったこの心霊写真は今もお持ちでしょうか？
新聞社の方から友達のメールアドレスに送信してもらって、そのあとに友達から転送してもらったのですが、持っているのが怖くなって消してしまいました。今は消さなければよかったと後悔しています。友達にも確認してみたのですが、友達も気味が悪くて消したと言っていました。
大名行列のイベントで女性の生首が映り込んでしまった不気味な心霊写真。もちこさんは「この写真、ひよって削除してしまいましたが、どこかへ投稿すればよかったと後悔しています」と話してくれた。
現在「アルファポリス」で「猫まみれ主婦の日常」を連載中のもちこさん。猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、こちらもぜひ読んでみて。
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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これはもちこさんが友人たちとともに、大名行列のイベントに参加したときの話である。楽しく歩き終わったときに新聞社の人に声をかけられ、写真を撮られることに…！「新聞に載ったりして」とはしゃぐ友人たちの後ろでもちこさんはなんとなく嫌な予感がしていた。このあと、新聞社の人に撮ってもらった写真が心霊写真となるのだが、もちこさんにこの『心霊写真』について詳しく話を聞いてみた。
――新聞社からの取材を受けた際、もちこさんは乗り気ではありませんでしたね。どんな嫌な予感がしたのでしょうか？
新聞社の方が「撮影場所を変えたい」と言って提案された先が視覚では見えないのですが、とても変な感じがしたんです。なんかそこには行きたくないと直感的に思いました。
――写真には“生首”が映り込んでしまったようですが、新聞への掲載はどうなりましたか？
残念ながら、私たちの写真は掲載されませんでした(笑)。
――新聞社の人から送ってもらったこの心霊写真は今もお持ちでしょうか？
新聞社の方から友達のメールアドレスに送信してもらって、そのあとに友達から転送してもらったのですが、持っているのが怖くなって消してしまいました。今は消さなければよかったと後悔しています。友達にも確認してみたのですが、友達も気味が悪くて消したと言っていました。
大名行列のイベントで女性の生首が映り込んでしまった不気味な心霊写真。もちこさんは「この写真、ひよって削除してしまいましたが、どこかへ投稿すればよかったと後悔しています」と話してくれた。
現在「アルファポリス」で「猫まみれ主婦の日常」を連載中のもちこさん。猫好きにはたまらないエピソード漫画がたくさんアップされているので、こちらもぜひ読んでみて。
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