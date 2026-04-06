主人に不倫の事実を隠したいママ友にブチ切れる妻【漫画】本編を読む保育園で顔を合わせる、信頼していたはずの「ママ友」。その彼女が、自分の夫と不倫関係にあったとしたら――。2024年11月にmamagirlで公開された『仲良しママ友の最悪な裏切りが発覚！』は、日常のすぐ隣に潜む戦慄の裏切りを描き、ネット上で大きな話題を呼んでいる。慰謝料請求こそなかったものの、不倫相手の一家が街を追われるように引っ越していくという、