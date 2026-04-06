スヌーピーのグッズを販売する全国約1400店舗が参加した「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の結果がついに発表された。「PEANUTS売場づくりコンテスト」はコミック「PEANUTS」の新聞連載が始まった10月2日になると毎年始まる恒例のコンテストで、一般投票を経て魅力ある売場コーナーを作り上げた店舗が表彰される。2025年は全国約1400店舗がエントリーし、コミック誕生75周年にちなんだ「75th Twinkling Anniversary 〜キラキラ