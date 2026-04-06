スヌーピーのグッズ売場を盛り上げた「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の受賞店舗を発表！華やかなディスプレイがお見事です
スヌーピーのグッズを販売する全国約1400店舗が参加した「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の結果がついに発表された。「PEANUTS売場づくりコンテスト」はコミック「PEANUTS」の新聞連載が始まった10月2日になると毎年始まる恒例のコンテストで、一般投票を経て魅力ある売場コーナーを作り上げた店舗が表彰される。2025年は全国約1400店舗がエントリーし、コミック誕生75周年にちなんだ「75th Twinkling Anniversary 〜キラキラのアニバーサリー！〜」というテーマのもと、華やかなコーナーが作り上げられた。
【写真】スヌーピーグッズのすてきな売場を見る
■すてきなスヌーピーグッズ売場が高く評価された入賞店舗の力作
■グランプリ(2店舗)
・スーパーオートバックス岐阜店
・タオル美術館
■準グランプリ(2店舗)
・Kiitos草加店
・DOUBLE NAME梅田エスト店
■特別賞(5店舗)
・ビックカメラ柏店
・パンドラハウス イオン札幌平岡店
・ロゴスショップ ららぽーと沼津店
・Mark is みなとみらいペットパラダイスDX
・シャンブル高柳店
■ライセンシー特別賞(50音順)
■株式会社カミオジャパン賞
・Kiitosイオンモール甲府昭和店
■サンスター文具株式会社賞
・one'sterraceゆめタウンはません店
■タオル美術館株式会社賞
・タオル美術館イオンモール日の出店
■西川株式会社賞
・nishikawaショップ ネムリウム そごう広島店
■株式会社マリモクラフト賞
・アミング鶴田店
■株式会社吉徳賞
・バルーンショップ Windship
■コンテストのグランプリ店舗にスヌーピーがやってくる！
受賞店舗には、来客にもうれしい賞品が贈られる。
グランプリに選出された「スーパーオートバックス岐阜店」と「タオル美術館」では、コンテストの賞品として、スヌーピーのグリーティングを実施。「スーパーオートバックス岐阜店」では2026年6月14日(日)に開催予定で、「タオル美術館」では実施日が確定次第、「PEANUTS」公式サイトにてアナウンスが行われる。
グランプリ2店舗、準グランプリに選出された「Kiitos草加店」と「DOUBLE NAME梅田エスト店」、ライセンシー特別賞に選出された6店舗は、「PEANUTS」日本公式SNSでの紹介に加えて、ノベルティグッズとして提供されるオリジナルペーパーバッグが贈られる。
スヌーピーのグッズを買いたい人もワクワクしてしまうこのコンテスト。2026年も開催予定なので、続報をお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■すてきなスヌーピーグッズ売場が高く評価された入賞店舗の力作
■グランプリ(2店舗)
・スーパーオートバックス岐阜店
・タオル美術館
■準グランプリ(2店舗)
・Kiitos草加店
・DOUBLE NAME梅田エスト店
■特別賞(5店舗)
・ビックカメラ柏店
・パンドラハウス イオン札幌平岡店
・ロゴスショップ ららぽーと沼津店
・Mark is みなとみらいペットパラダイスDX
・シャンブル高柳店
■ライセンシー特別賞(50音順)
■株式会社カミオジャパン賞
・Kiitosイオンモール甲府昭和店
■サンスター文具株式会社賞
・one'sterraceゆめタウンはません店
■タオル美術館株式会社賞
・タオル美術館イオンモール日の出店
■西川株式会社賞
・nishikawaショップ ネムリウム そごう広島店
■株式会社マリモクラフト賞
・アミング鶴田店
■株式会社吉徳賞
・バルーンショップ Windship
■コンテストのグランプリ店舗にスヌーピーがやってくる！
受賞店舗には、来客にもうれしい賞品が贈られる。
グランプリに選出された「スーパーオートバックス岐阜店」と「タオル美術館」では、コンテストの賞品として、スヌーピーのグリーティングを実施。「スーパーオートバックス岐阜店」では2026年6月14日(日)に開催予定で、「タオル美術館」では実施日が確定次第、「PEANUTS」公式サイトにてアナウンスが行われる。
グランプリ2店舗、準グランプリに選出された「Kiitos草加店」と「DOUBLE NAME梅田エスト店」、ライセンシー特別賞に選出された6店舗は、「PEANUTS」日本公式SNSでの紹介に加えて、ノベルティグッズとして提供されるオリジナルペーパーバッグが贈られる。
スヌーピーのグッズを買いたい人もワクワクしてしまうこのコンテスト。2026年も開催予定なので、続報をお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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