スヌーピーのグッズを販売する全国約1400店舗が参加した「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の結果がついに発表された。「PEANUTS売場づくりコンテスト」はコミック「PEANUTS」の新聞連載が始まった10月2日になると毎年始まる恒例のコンテストで、一般投票を経て魅力ある売場コーナーを作り上げた店舗が表彰される。2025年は全国約1400店舗がエントリーし、コミック誕生75周年にちなんだ「75th Twinkling Anniversary 〜キラキラのアニバーサリー！〜」というテーマのもと、華やかなコーナーが作り上げられた。

【写真】スヌーピーグッズのすてきな売場を見る

「PEANUTS売場づくりコンテスト2025」の結果発表！


■すてきなスヌーピーグッズ売場が高く評価された入賞店舗の力作

■グランプリ(2店舗)

・スーパーオートバックス岐阜店

・タオル美術館

スーパーオートバックス岐阜店


タオル美術館


■準グランプリ(2店舗)

・Kiitos草加店

・DOUBLE NAME梅田エスト店

Kiitos草加店


DOUBLE NAME梅田エスト店


■特別賞(5店舗)

・ビックカメラ柏店

・パンドラハウス イオン札幌平岡店

・ロゴスショップ ららぽーと沼津店

・Mark is みなとみらいペットパラダイスDX

・シャンブル高柳店

ビックカメラ柏店


パンドラハウス イオン札幌平岡店


ロゴスショップ ららぽーと沼津店


Mark is みなとみらいペットパラダイスDX


シャンブル高柳店


■ライセンシー特別賞(50音順)

■株式会社カミオジャパン賞

・Kiitosイオンモール甲府昭和店

Kiitosイオンモール甲府昭和店


■サンスター文具株式会社賞

・one'sterraceゆめタウンはません店

one'sterraceゆめタウンはません店


■タオル美術館株式会社賞

・タオル美術館イオンモール日の出店

タオル美術館イオンモール日の出店


■西川株式会社賞

・nishikawaショップ ネムリウム そごう広島店

nishikawaショップ ネムリウム そごう広島店


■株式会社マリモクラフト賞

・アミング鶴田店

アミング鶴田店


■株式会社吉徳賞

・バルーンショップ Windship

バルーンショップ Windship


■コンテストのグランプリ店舗にスヌーピーがやってくる！

受賞店舗には、来客にもうれしい賞品が贈られる。

グランプリに選出された「スーパーオートバックス岐阜店」と「タオル美術館」では、コンテストの賞品として、スヌーピーのグリーティングを実施。「スーパーオートバックス岐阜店」では2026年6月14日(日)に開催予定で、「タオル美術館」では実施日が確定次第、「PEANUTS」公式サイトにてアナウンスが行われる。

グランプリ店舗にスヌーピーがやってくる！


グランプリ2店舗、準グランプリに選出された「Kiitos草加店」と「DOUBLE NAME梅田エスト店」、ライセンシー特別賞に選出された6店舗は、「PEANUTS」日本公式SNSでの紹介に加えて、ノベルティグッズとして提供されるオリジナルペーパーバッグが贈られる。

オリジナルペーパーバッグ


スヌーピーのグッズを買いたい人もワクワクしてしまうこのコンテスト。2026年も開催予定なので、続報をお楽しみに！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC