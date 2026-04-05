男尊女卑の激しい人と結婚してしまった女性の行く末とは…!?【漫画】本編を読む漫画家のゆっぺ(@yuppe2)さんが描くエッセイ漫画『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』が大きな反響を呼んでいる。本作は、ゆっぺさんの祖母であるキヨさんの激動の半生を描いた実話だ。過酷な境遇にありながら、決して人のせいにしないキヨさんの生き方に多くの読者が感銘を受けている。■養母からのいじめと「優しいはず」だっ