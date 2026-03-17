「〇〇ガチャにハズレた！」【漫画】本編を読むゆめかな(@yumekana_nikki)さんはX(旧Twitter) やブログなどでエッセイ漫画を公開している。2024年4月には「〇〇ガチャにハズレた！」を投稿。娘が新学期のクラス替えで担任の先生ガチャに外れたというエピソードだ。本作を描いたきっかけや子供の学校生活の裏話などについて、二児の母であるゆめかな(@yumekana_nikki)さんにインタビューした。■新学期は「ガチャ」の季節？なんでも