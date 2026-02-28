女性がマンションの廊下を通ったその時、隣の部屋のドアがわずかに開き…隣人が確かにこちらを見ていた。【漫画】本編を読む女性の郵便配達員がある集合住宅に配達へ向かったときの出来事である。1階の集合ポストに郵便物を差し入れていると、若い女性が声をかけてきた。「2階の自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」――ひどく怯えた様子に違和感を覚えた配達員は、その申し出を受け入れることにした。何も起こらないはず