「100日後に退職する47歳」1日目【漫画】本編を読む睡眠時間を削ってバグと格闘し、休日を返上してまで死守した納期。しかし、限界まで身を粉にして働いた見返りは、「評価基準に満たないため、今期のボーナス支給は見送る」という会社からの残酷な通告だった――。理不尽な根性論がまかり通る職場に見切りをつけ、退職するまでの軌跡を描いた元アプリ開発者・TOMEさん(@tome_ura)のコミックエッセイが、大きな注目を集めている。